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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk Kızılayı'nın yardım için uzatılan ellerden mümkün olan en çoğunu tutabilmesinin, hayırseverlerin kendisine sağlayacağı destekle orantılı olduğu unutulmamalıdır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Kızılayı'nın yardım için uzatılan ellerden mümkün olan en çoğunu tutabilmesinin, hayırseverlerin kendisine sağlayacağı destekle orantılı olduğu unutulmamalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'a mesaj gönderdi. Türk Kızılayı'nın önemine işaret eden Erdoğan, "Savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan askerlere yardım etmek amacıyla kurulan Türk Kızılayı bugün, sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan bir umut kapısı durumuna gelmiştir. Yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı olan Türk Kızılayı, aziz milletimizin yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün, merhametinin ve şefkat duygularının bir tezahürüdür. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldüren Türk Kızılayı, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza atmaktadır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Türk Kızılayı'nın yardım için uzatılan ellerden mümkün olan en çoğunu tutabilmesinin, hayırseverlerin kendisine sağlayacağı destekle orantılı olduğu unutulmamalıdır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

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