Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na Rabia eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Rabia işaretiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, 'Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim Rabia işaretimi çok kıskanmış. Herhalde çok hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi sen bu ülkede tek millet değil de çok millet mi istiyorsun' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Rabia işaretiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim Rabia işaretimi çok kıskanmış. Herhalde çok hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi sen bu ülkede tek millet değil de çok millet mi istiyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iç güvenlik birimleriyle iftar programında bir araya geldi. Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. İftar programının ardından iç güvenlik mensuplarına seslenen Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



"GEZİ'DE BERABER YÜRÜDÜKLERİNİZİN PAÇAVRALARI VAR, BİZİM İSE TEK BAYRAĞIMIZ VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Rabia işareti hakkında yaptığı açıklamaları ele alan Erdoğan, "Burada imini bile anmaktan edep ediyorum. Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim Rabia işaretimi çok kıskanmış. Herhalde çok hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi sen bu ülkede tek millet değil de çok millet mi istiyorsun? Şuanda içeride olan ama adı milletvekili olan teröristler var ya, zaman zaman omuz omuza verip İstiklal Caddesi'nde yürüyorsunuz ya geçenlerde Gezi olaylarının dördüncü yıldönümünü kutladınız. O kan verdiğimiz, 2 polisimizin şehit olduğu Gezi olaylarının yıldönümünü mü kutluyorsunuz? Beraber yürüdünüz o yollarda siz ve onların kendi paçavraları var, bayrakları yok, bizim ise tek bayrağımız var" şeklinde konuştu.



"Türkiye'yi bölmek isteyenlerle Hakkari'de terör örgütünün paçavralarını dalgalandırdın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim bayrağımızın rengi bellidir, şehidimizin kanı. Hilalimiz bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız bizim şehitlerimizin ta kendisidir. Üç tek vatan 870 bin kilometrekare tek vatan. O da mı seni rahatsız etti yoksa? Şuanda el ele kol kola dolaştıkların Güneydoğu Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu bölmek parçalamak istediler, oralarda kendilerine göre devlet kurma çabalarına girdiler ve onlarla beraber gittin, Hakkari'de bir tane Türk bayrağı dalgalandıramadın, onların paçavralarını dalgalandırdın. Onların verdiği destekle miting yaptın. Şimdi hangi yüzle sen bu işarete 'terör örgütünün işareti' diye hakaret ediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet, tanımıyoruz. Eğer senin bildiğin bir devlet varsa buyur git, bu kadar açık konuşuyorum. Bunu için diyoruz ki; 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.' Bunun başka çıkışı yok."



"TERÖRİSTLERİN ÜSTESİNDEN GELMEDEN MÜCADELENİN DİĞER BOYUTLARINDA BAŞARIŞI OLMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Terörle mücadelenin siyasi, sosyal, diplomatik pek çok boyutunun olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Terör örgütleriyle mücadelenin siyasi, sosyal, diplomatik pek çok boyutu olduğunu biliyoruz ama teröristlerin üstesinden gelmeden mücadelenin diğer boyutlarında başarışı olmak mümkün değil. Bu sebeple güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine karşı yürüttükleri mücadelenin bekamız açısından hayati önemi vardır. Biz bir tane terör örgütüyle boğuşmuyoruz ki, sadece PKK, DHKP-C değil, sınırlarımızın dışında PYD, YPG, DEAŞ değil, FETÖ değil. Bizim için bu milletin değerlerine karşı duranların hepsi teröristtir. Bölücü örgütün büyük umutlarla başlattığı çukur eylemleri sizlerin üstün gayreti ve fedakarlığıyla başarısızlığa uğradı. Güvenlik güçlerimizin son aylarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kırsalında gerçekleştirdiği başarılı operasyonları da takdirle takip ediyoruz. Çukur eylemlerinde ev ev, bina bina, sokak sokak şehirlerimizi teröristlerden temizleyen kahramanlarımızın her birinin alnından öpüyorum" ifadelerini kullandı.



"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YUVALANDIKLARI HER YERDE BULUP, BAŞLARINI EZMEK MİLLETİMİZE KARŞI BOYNUMUZUN BORCU"

Terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atan güvenlik güçlerini kutlayan Erdoğan, "Son aylarda bölücü terör örgütüne tarihin en büyük darbesini vuran, ulaşılmaz denen dağları aşan, girilemez denilen mağaraları tarumar eden, erişilemez denilen silah mühimmat depolarını birer birer ele geçiren kahramanlarımızın her birini alınlarından öpüyorum. Sizler teröristleri etkisiz hale getirdikçe bizler terörün asıl kaynaklarına karşı verdiğimiz mücadeledeki gücümüz de artıyor. Ülkemize yönelik faaliyet gösteren terör örgütlerini Suriye ve Irak başta olmak üzere yuvalandıkları her yerde bulup başlarını ezmek milletimize karşı boynumuzun borcu" açıklamalarında bulundu.



"TÜRKİYE 15 TEMMUZ'DAN SONRA HER KONUDA OLDUĞU GİBİ TERÖRLE MÜCADELEDE DE YENİ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR"

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin her alanda yeni bir sürecin içine girdiğine vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye 15 Temmuz'dan sonra her konuda olduğu gibi terörle mücadelede de yeni bir döneme girmiştir. Siz bu mücadelede terörle mücadelenin rakamlarını yıktınız ve yeni rakamlar inşa ettiniz. Yurt içinde yaptığımız operasyonlarla Suriye'de gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'yla Irak'taki Sincar ve Karaçok Dağlarına yaptığımız operasyonlar yeni terörle mücadele konseptimizin ilk adımlarıdır. Artık Türkiye'yle şöyle böyle uğraşalım yok. Ya masada oturur konuşuruz, arazide beraber çalışırız yoksa kalkıp da Türkiye'yi taciz etmeye yeltenenler bedelini öderler. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayız. Sizlerin verdiği mücadele bu politikanın omurgasıdır. Şehitlerimize ve ecdadımıza layık olmanın yolu buradan geçer. Birileri ne derse desin biz inandıklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Kendilerine başka Rabia adayanlar varsa kendi yollarından gitsin ama biz yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

("Caner Ünver - Derya Yetim /İHA)