Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Gezi tweeti' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gezi olayları yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Size ne yapıldı ki, hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Kuruluna katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında ülke ekonomisinden siyasete birçok konuya değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gezi Parkı'nın 4'nücü yıl dönümünde attığı tweet üzerinden eleştiren Erdoğan, "Türkiye'de de ana muhalefet başında bulunan zat tweet atıyor. Attığı tweet çok enteresan, '4'üncü yıl dönümünü kutladığımız gezi olaylarında hak ve özgürlük mücadelesi verenleri minnet ile anıyorum' diyor. Bu nasıl hak ve özgürlük mücadelesi ya. Yani bir şehri yakacak, yıkacaksınız, polislerimizi şehit edecek cam çerçeve her şeyi indireceksiniz ve buna hak ve özgürlük mücadelesi diyeceksiniz. Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz. Hak ve özgürlük mücadelesini vermek Yeşiköy Havalimanından kaçarak, Bakırköy Belediye Başkanı evine sığınmak mıdır? Zaten 15 Temmuz'da da kaçaklardansın. Yani 7 Ağustos'ta bizim buluşmamıza gelişin bir vesileydi. Önce gelemeyeceğini söyledi. Sonra baskılar yapıldı son anda geleceğini söyledi. Dürüst değil. Hatta biliyorsunuz Yenikapı buluşmasına daha sonra da biz orada yokuz demeye başladı" diye konuştu.



"OLAĞANÜSTÜ HAL YALNIZCA VE YALNIZCA, TERÖRLE MÜCADELE İÇİN VAR"

Erdoğan, olağanüstü hal durumu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Gün yatırım ruhudur. Müteşebbis yatırım ruhunu kaybetmesin. Böyle bir zamanda yatırım şansını değerlendirirsen gelecek daha bereketli olacak. İçeride dışarıda 16 Nisan için aykırı çalışanlar olmadı mı? Oldu. Onları biliyoruz, kimler olduklarını gayet iyi biliyoruz. Buradan bakarak endişe beyan edenler orada da bir sıkıntı olmadığını gördüler. İş adamlarına diyoruz ki, yatırım yapın, üretin ihracatı zorlayın istihdamı zorlayın. Böylece siz de kazanın ülkemizde kazansın. Buna karşılık birileri hala olağanüstü hal var diye söyleniyor. Eskiden OHAL döneminde patronlar fabrika kapılarına giremiyordu. Biz geldik fabrika kapılarını açtık. Bu OHAL yasaların hukukun bize verdiği yetkiyi kullanmamızı kolaylaştırıyor" dedi.

OHAL'in yalnızca terör ile mücadele için var olduğunu iş dünyasının bundan etkilenmediğini kaydeden Erdoğan, "Herkes görüyor ve biliyor ki OHAL sadece terörle mücadele için vardır. Bugüne kadar hangi iş adamın işi gücü OHAL'den dolayı zarar görmüştür. Terörist olmayan için OHAL yok hükmündedir. Terörle mücadelenin gerektirdiği kararda bu uygulama hak hükmündedir. Buyurun Fransa 2 yıldır uzatıyor. Ne oldu orada darbe girişimi mi oldu? 10-15 kişi öldü diye OHAL yaptılar. Sürekli yeniliyorlar. Biz de devletimizi yıkmaya yönelik darbe girişimi oldu. MÜSİAD üyelerine güveniyorum. İnşallah yeni Türkiye inşasını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.



Görevi bırakacak olan MÜSİAD Başkanı Nail Olpak'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eşitliğin, güvenin, refahın, huzurun, sağlanması için faaliyet getiren işadamları bir araya getiren bir MÜSİAD'tan önümüzdeki dönemde çok büyük hizmetler bekliyoruz. MÜSİAD'ın diğer iş dünyasından farkı toplumun tamamına yönelik eğitim ve rehberlik çalışmalarını yapmasıdır" dedi.

2015 Nisan ayından bu yana Türkiye'nin yaşadıklarını gözlerinin önünden geçirilmesini rica eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke ve millet olarak ne büyük badireler atlattığımızı görebiliriz. 7 Haziran seçimlerinin sonuçları, AK Parti döneminde bin bir zorlukla tesis ettiğimiz istikrar ve güveni tehlikeye düşürdü. Türkiye koalisyon dönemlerinin sancılarını tüm dehşetiyle yeniden kapısında buldu. "Koalisyon da olur" diyenler aslında o dönem cevaptı, demek ki olmuyormuş .Belirsizlik ortamını fırsat bilen bölücü terör örgütü pek çok ilçemizde eylem başlattı. Vatandaşın evine, mahremine giren teröristlere tabii aman vermedik. Güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesiyle bu eylemler amacına ulaşamadı. Teröristleri devlete meydan okumak için açtıkları çukura gömerek ülkemizin büyük bir tehditten kurtulmasını sağladık. DEAŞ da sınırlarımızın yakınında yoğun bir saldırı başlattı. FETÖ ise ihanetlerine hiç ara vermedi. 1 Kasım seçimleriyle birlikte ülkemizin yeniden güçlü bir hükümete kavuşmasıyla terörle mücadele çok daha etkin hale geldi. Her topyekün saldırı gibi ekonomik ayağını da ihmal etmediler. Türkiye terör örgütleriyle mücadeleyle başarıya ulaşarak, hem de ekonomisini toparlayarak 2016'da yeni bir atılıma geçti. 15 Temmuz darbe girişimiyle işte bu sırada karşılaştık. Türkiye tarihinin en büyük ihaneti yapan bu darbe girişimini başlatanlar karşılarında yaşlısı ,genci, kadınıyla karşılarında kıyama kalkmış milleti gördü. Biz de milletimizle birlikte darbecilerin üzerine gittik. Şehit ve gaziler hepimizi can evimizden yaraladı. Namusumuza el uzatan hainleri ülkemize bırakmadık. Darbenin bastırılmasıyla birlikte tüm gücümüzle FETÖ terör örgütünün üzerine gittik. Kamu kurumları, iş dünyası, siyasette tespit edilebilen ne kadar FETÖ mensubu varsa hepsinden hesap sormaya başladık. Şu anda temizlik harekatı yapıyoruz" dedi.



"FIRAT KALKANI HAREKATINI BAŞARIYLA NOKTA DEMEYECEĞİM, VİRGÜL KOYDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin yuvasına dönüşen Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için Fırat Kalkanı harekatı başlatıldığını söyleyerek, "Şimdi ise gerek ABD, gerek Rusya ile yaptığımız görüşmelerde gelinen nokta var. Bu nokta izleme noktası bizim için izleme. Rakka'da DEAŞ terör ögütü var. Şu anda, ABD iki terör örgütüyle birisi siyasi ayak birisi eylem ayağı. PYD ile YPG.ABD,' Ben bunu YPG ile halledeceğim' diyor. Halledeceksen buyur hallet hayırlı olsun. Ama şunu da bilin Suriye'nin kuzeyinde ülkemize taciz olacak olursa o zaman da biz bundan sonra kimseyle konuşmayız. Kararımızı kendimizi veririz. Nasıl Cerablus'ta göbeğimizi kendimiz kestiysek, adım attıysak bundan sonra da atarız. El bab'ı teröristlerden temizledik. Fırat Kalkanı harekatını başarıyla nokta demeyeceğim, virgül koyduk. Bundan sonra devamı gelebilir." dedi.

Terör örgütü PKK ile mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK terör örgütüne karşı tarihin en başarılı operasyonları yürüttük, yürütüyoruz. Güya yaz aylarında büyük eylemlere hazırlanan terör örgütüne saklandığı dağları, mağaraları dar ediyoruz. İnlerine gireceğiz demiştik ne kadar terör örgütü varsa hepsinin inine girdik giriyoruz . Sırada olanlar var onlara da gireceğiz. Bu operasyonları yürüten kardeşlerimizden biri de Aydoğan Paşamızdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Şenoba'da helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ile gerçekleştirdiğini telefon konuşmasını anlatarak, Aydın'ın yazdığı " Hanke'ye Ağıt" şiirini okudu.

(Başak Akbulut - Ufuk Kıvık - Murat Ergin /İHA)