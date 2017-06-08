Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7022 ve 7023 sayılı kanunları onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7022 ve 7023 sayılı kanunları onayladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7022 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun' ile 7023 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'ları, Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

