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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadınlar Günü' mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadınlar Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnsanlığa yönelik suç olarak gördüğüm kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığa yönelik suç olarak gördüğüm kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. İnsanlık tarihindeki nice örnekleri gibi, ülkemizin kadınları da, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer aldılar. Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınlarımız, geride asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bıraktılar. Bugün de kadınlarımız, Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesine damgalarını vuruyorlar. 15 Temmuz gecesi kadınlarımızın gösterdiği fedakarlıklar ve cesaret, asla unutulmayacak bir görüntü olarak tarihimize nakşolunmuştur. Siyasi hayatımız boyunca, kadınlarımıza olan şükranımızı, onların haklarını koruma mücadelelerine destek vererek göstermenin çabası içinde olduk. Son 14 yılda gerçekleştirdiğimiz reformlarla, kadınlarımızın çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarını güçlendirdik. Nitekim 2002 ile günümüz rakamları kadın hakları konusunda ülkemizde yaşanan iyileşmeyi açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.
Eğitimde, 2002 yılında ilkokul ve ortaokulda yüzde 87 olan kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 97'ye çıktığını belirten Erdoğan, "Aynı şekilde, 2003 senesinde yüzde 24 civarında olan kadınların istihdama katılma oranları geçtiğimiz yıl yüzde 33'ü geçmiştir. Siyasette ise 2002 yılında yüzde 4,5'u bulmayan kadın milletvekili oranı 3 kat artmıştır. Bu seviyeleri önemli görmekle birlikte, asla yeterli bulmuyoruz. Bilhassa, insanlığa yönelik suç olarak gördüğüm kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Her şeyden önce bir zihniyet değişimini gerektiren bu sorunun çözüme kavuşturulması için devlet ile birlikte üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına da çok önemli görevler düşüyor" dedi.

"ŞEHİT OLAN TÜM KADINLARIMIZI ŞÜKRANLA YÂD EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Medeniyet değerlerimizden, tarih ve kültürümüzden aldığımız güçle bu sorunu da aşacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyorum. Şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum."
(Enise Vural / İHA)

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