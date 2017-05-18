Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam seferberliği yorumu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam seferberliği yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihdam seferberliği ile ilgili kişi ve kurumların verdiği sözleri hatırlatarak, '81 ilin valisiyle görüşüp verilen sözlerin ne kadar yerine getirildiğini teker teker soracağım' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihdam seferberliği ile ilgili kişi ve kurumların verdiği sözleri hatırlatarak, "81 ilin valisiyle görüşüp verilen sözlerin ne kadar yerine getirildiğini teker teker soracağım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) Sabancı Center'da gerçekleşen Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı. Toplantıya Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Onursal Başkanı Tuncay Özilhan ve çok sayıda işadamı katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sektörün lokomotifliğini önemsediğini söyleyerek, "2023 hedeflerimize sizlerin ve tüm girişimcilerin çabalarıyla ulaşacağız. 3 Kasım 2002 iş dünyamız için bir milattır. AK Parti iktidarının başarısı ne dendiğinde hep aynı iki kavramı söyledim. İstikrar ve güven. Türkiye bu iki kavramı yerine getirdiği sürece her alanda kazanmıştır. 2008 küresel krizi tüm dünyayı kasıp kavururken ben, 'Bu kriz ülkemizi teğet geçecek' demiştim birileri bu sözümle dalga geçmişti. Potansiyelimizin büyüklüğünün farkındaydım çünkü. 2013 yılından itibaren başlayan bir dizi saldırı karşısında ciddi bir mücadele yürütmek zorunda kaldık. 35 yıldır terör mücadele veriyoruz. İçeride terörle mücadele ederken, dışarıda Suriye'deki iç savaşın yansımaları bize yansıdı" diye konuştu.
Gezi olaylarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bana gezi olaylarının amacının üç beş ağaç olduğunu söyleyemez, 17 -25 Aralık operasyonun adaleti sağlamak hukuku uygulamak olduğunu söyleyemez. Bölücü terör örgütünün ve onun güdümündeki siyasi partinin çukur eylemlerinin masum amaçlar taşıdığın söyleyemez. 15 Temmuz'un bu ülkeyi işgale ve milleti esir almaya yönelik ihanet girişimi olmadığını öne süren varsa kusura bakmasın onun aklından şüphe ederim. 16 Nisan halk oylaması sırasında işlerin nasıl şirazeden çıkarılmaya çalışıldığını hepimiz gördük" şeklinde konuştu.
Bu kadar mücadele karşısında bir parça yorgunluk olabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir parça yorgunluk göstermesini normal karşılamak gerekir. En kötüsü geride kaldı. Bunca saldırıya rağmen ayaklarımızın üzerinde dimdik kaldık. 16 Nisan bitti hemen ardından o kampanya yorgunluklarına rağmen yurt dışında kendimize pazarlar aramaya başladık. En son ABD'ye gittik. Şimdi de üç beş gün sonra Belçika'ya NATO toplantısına gideceğiz. Türkiye'nin konumuna çok daha güçlü kılmanın gayreti içerisindeyiz. Güçlü ve müreffeh Türkiye için ihtiyaç olunan alt yapıyı kurduk. TÜSİAD'dan devlet ve millet adına yapıcı rolü oynayacağına inanıyorum. Ülke ve millet olarak büyüklüğümüzün farkına varmalıyız. Biz büyük bir ülkeyiz bu sıkıntıların da büyük olduğu anlamına gelir. Örneğin her yıl bir milyon yeni istihdam sağlamalıyız. Büyüme hızımızı yeniden ihtiyaç olan seviyelere çıkartmak için tedbirler aldık. İşsizlik oranlarındaki artış son dönemin en üzücü gelişmesi olmuştur. İstihdam seferberliği başlatmıştık. Pek çok kurum ve kişi istihdamın arttırılması için çeşitli sözler vermişti. Bunun takibi için valilerimizi görevlendirdim. 81 ilimizin valisiyle yüz yüze ve telekonferans yoluyla görüşüp bu sözlerin ne kadar yerine getirildiğini teker teker soracağım. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir yerde girişimcilere cesaretlendirmek zor oluyor" dedi.
(Doğancan Cesur /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Kamyonun devirdiği ağaç canından edecekti
PFDK ceza yağdırdı
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Bayram tatili İstanbul trafiğini kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam seferberliği yorumu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseye sormadan vururuz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseye sormadan vururuz!
O ülkeye kimlikle seyahat dönemi başladı!
O ülkeye kimlikle seyahat dönemi başladı!
Trump ile Netanyahu arasında Ağlama Duvarı krizi
Trump ile Netanyahu arasında Ağlama Duvarı krizi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Kamyonun devirdiği ağaç canından edecekti
Kamyonun devirdiği ağaç canından edecekti
PFDK ceza yağdırdı
PFDK ceza yağdırdı
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Bayram tatili İstanbul trafiğini kilitledi
Bayram tatili İstanbul trafiğini kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam seferberliği yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam seferberliği yorumu
Lavrov: 'Ukrayna hükümeti radikal güçlerin etkisi altında'
Lavrov: 'Ukrayna hükümeti radikal güçlerin etkisi altında'
Telefonla yüksek sesle konuştu diye öldürdüler
Telefonla yüksek sesle konuştu diye öldürdüler
Yemen'de koalisyonun hava saldırısında 16 sivil hayatını kaybetti
Yemen'de koalisyonun hava saldırısında 16 sivil hayatını kaybetti
Başbakan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
Başbakan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
Günün özeti
Günün özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English