Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hürriyet'e sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

Erdoğan, ziyareti öncesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte kameralar karşısına geçti.

"TERBİYESİZLİKTİR, SEVİYESİZLİKTİR"

Burada bir gazetecinin Hürriyet'in "Karargah rahatsız" manşetini hatırlatması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsmini verdiğiniz bu gazetede, ön sayfada atılan başlık, tabii içeride atılan başlık çok çok daha çirkindi. Eğer biz rahatsız olursak TSK her türlü rahatsız olur. Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Herkes haddini bilecek. Bunun bedelini ağır ödeyecekler." dedi.

AKAR İLE EL BAB'I KONUŞTUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Genelkurmay Başkanımızla dün Beylerbeyi Sarayı'ndaki görüşmemiz birinci derecede El Bab operasyonunun tamamlanmasına yönelik bazı görüşmeler, çalışmalar var. Türkiye-ABD-Rusya arasındaki görüşmelerde nerelere geldik, ne durumdayız onların bir değerlendirmesini yapma fırsatı bulduk. El Bab operasyonu tamamlandı, ama bu sürecin bitmesi anlamında değil. Bizim hedefimiz Cerablus, Dabık, El Bab ve sonra da koalisyon güçleriyle mutabık kalmamızla gerek Münbiç, gerek Rakka'ya doğru atılacak adımlar var. Rusya ile görüşmemiz, ABD ve koasliyon güçleriyle dayanışma bu süreç içerisinde önem arz ediyor.

"ARTIK MASADA OLACAĞIZ"

Artık masada olacağız, hem arazide olacağız dedik, bunları açıkça dost, muhattap kim varsa söyledik.

HÜRRİYET'İN MANŞETİ

Bir diğer konu da bu gazetede ön sayfa atılan başlık, içeride atılan başlık çok çok daha çirkindi. Bunlar bizleri rahatsız ettiği gibi TSK'yı haydi haydi rahatsız etmiştir. Bizim rahatsız olduğumuz konudan TSK'nın da rahatsız olmaması olmazdı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Biz bir vücudun uzvu gibiyiz. Burada yapılan terbiyesizlik, seviyesizliktir. Başlığı atmaya ne gazetenin yönetimi, patronaj kadrosu muktedir. Hukuki süreç neyse bazı adımlar atılmıştır. Bizler takipçisi olacağız.

"BUNUN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER"

Devleti birbirine düşümeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bunlar eski alışkanlıkları. Artık geride kaldı. Herkes yerini ve konumunu bilecek. Bunun bedelini ağır ödeyecekler. Bu ne densiz yaklaşımdır. Kusura bakmasınlar, bunu da Sayın Genelkurmay Başkanımızla görüştük. Kendisi de teferruatlı açıklamayı yapacaklar. Bizleri ciddi manada üzmektedir, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız olduğu dönemde bu yaklaşımları affedilir bulmuyorum.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ KALDIRILMASI

Bu konu yeni bir konu değil, beklentiydi. Arkadaşlarımız değerlendirmelerini yaptıktan sonra, konuyla ilgili olarak adım atıldı. Hazırlanan bu noktadaki mevzuata göre hanım kardeşlerimiz de inanç hürriyetinden, emek noktasında, iş temini noktasında özgürlüklerinden her yerde istifade edebilmesidir. TSK'da, emniyette, yargıda, emniyette bu ön açılmış vaziyette. Mağdur, mazlum kardeşlerimiz bundan istifade ederek tüm kurumlarda yer alabilecektir."