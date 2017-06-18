Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir hastanede tedavi gören İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ve Bağcılar Medipol Hastanesinde bir hastayı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir hastanede tedavi gören İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ve Bağcılar Medipol Hastanesinde bir hastayı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan saat 15.40 sıralarında çıkarak önce Şişli'deki özle bir hastaneye geldi. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak burada tedavi gören İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret eden Erdoğan, ardından Bağcılar'daki Medipol Hastanesi'ne geçti. Burada yaklaşık 1 buçuk saat hasta ziyaretinde bulunan Erdoğan, hastane çıkışını vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Aracını durdurarak hastane önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan'a vatandaşlar, "Yanınızdayız. Mücadeleyi bırakmayın" dedi.

(Caner Sönmez/İHA)