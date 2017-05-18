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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özgüveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi nesiller yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, '16 Nisan halkoylamasında kabul edilen ve seçilme yaşını 18'e indiren Anayasa değişikliği gençlerimize verdiğimiz önem ve onlara duyduğumuz güvenin en açık göstergesidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özgüveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi nesiller yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, "16 Nisan halkoylamasında kabul edilen ve seçilme yaşını 18'e indiren Anayasa değişikliği gençlerimize verdiğimiz önem ve onlara duyduğumuz güvenin en açık göstergesidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 98. Yıldönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen aziz milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır. Gazi'nin önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise ibret vesilesidir. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz. Özgüveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için son 14 yıldır yoğun çaba sarf ediyoruz. Gençlerimizin önünü açmak, onları hayata ve geleceğe daha iyi hazırlamak için bugüne kadar birçok reformu hayata geçirdik. 16 Nisan halkoylamasında kabul edilen ve seçilme yaşını 18'e indiren Anayasa değişikliği gençlerimize verdiğimiz önem ve onlara duyduğumuz güvenin en açık göstergesidir. Bu tarihten itibaren gençler hem siyasette hem de devlet yönetiminde daha çok temsil edilecekler, daha çok söz sahibi olacaklardır. Gençlerimizin 19 Mayıs'ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değer, ilke ve hasletlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum. Teröre, şiddete ve kör ideolojilere asla prim vermeyen gençlerimizin, sözün ve düşüncenin gücüne inanarak, okumaya, araştırmaya, sorgulamaya devam edeceklerini de biliyorum. Devlet olarak, tüm imkânlarımızla gençlerimizin yanında olacağımızı, bu zorlu yolculuklarında kendilerine her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyorum. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, gençlerimizi ve aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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