29.12.2016 19:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de ateşkes anlaşmasına ilişkin, 'Taraflar kontrollerindeki bölgeleri genişletmeyecek. Terör örgütleri kapsam dışında tutulacak. Bu fırsatı kaybetmemek gerekiyor. Tüm hususları Putin'le samimiyetle ele aldık. Bölgenin barışı için her türlü çabayı göstereceğiz' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Taraflar kontrollerindeki bölgeleri genişletmeyecek. Terör örgütleri kapsam dışında tutulacak. Bu fırsatı kaybetmemek gerekiyor. Tüm hususları Putin'le samimiyetle ele aldık. Bölgenin barışı için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.



