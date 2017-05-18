Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada OHAL'e yönelik eleştirilerle ilgili, 'OHAL konusundaki endişeleriniz anlamakta güçlük çekiyorum. OHAL işlerin sağlıklı yürümesine yönelik atılan bir adım. Ülkemizin yıkılmasına yönelik bir operasyon yapıldı. 249 şehidimiz var. Her şey huzura refaha kavuşmadan OHAL'i kaldıramayız. Herhangi bir iş adamımızın yapacağı işleri engelliyorsa istişareden uzak değiliz. Ama böyle bir engelleme yok' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada OHAL'e yönelik eleştirilerle ilgili, "OHAL konusundaki endişeleriniz anlamakta güçlük çekiyorum. OHAL işlerin sağlıklı yürümesine yönelik atılan bir adım. Ülkemizin yıkılmasına yönelik bir operasyon yapıldı. 249 şehidimiz var. Her şey huzura refaha kavuşmadan OHAL'i kaldıramayız. Herhangi bir iş adamımızın yapacağı işleri engelliyorsa istişareden uzak değiliz. Ama böyle bir engelleme yok" dedi.
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