Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş anket cevabı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamarı şöyle:

"Şu anda sağlıklı bir anket döneminde değiliz. Bazı anketler gelmiyor dersem o da yalan olur ama asıl anketlerin bize akışı araziye çıkışla beraber daha da yoğunlaşacaktır.

Şu anda ben halkımızın cumhurbaşkanlığı sistemini tam olarak anlama dönemine geldiğine ihtimal vermiyorum. Bunu tam olarak anlatmamız lazım. Ben bu konuda halkımızın hassasiyetine inanıyorum.

"HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KAPMIŞ"

Mersin ve Aksaray'da şunu gördüm, şu anda daha araziye inilmemesine rağmen halkın büyük çoğunluğu bir defa kapmış. Kapmış dediğim nedir? Evet diyor. İşin ucunun nereye gayet iyi biliyor.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ 'HAYIR' DİYOR"

Bir tarafta bu ülkeyi bölmeye çalışan bir terör örgütü ve onunla birlikte hareket edenler var. Bölücü terör örgütü ne diyor? Hayır diyor. Bizim değerler silsilemizde ne vardır? Kişi sevdikleriyle birlikte haşrolucaklardır.

Benim milletim o Kandil'dekilerle beraber, benim o 248 şehidimi şehadete gönderenlerle beraber hareket etmeyecektir. Onlar ada 16 Nisan'da evet demek suretiyle gereken cevabı verecektir.

"HAYIR DİYENLERİN KONUMU 15 TEMMUZ'UN YANINDA YER ALMAKTIR"

16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. Hayır diyenlerin konumu bir yerde de 15 Temmuz'un yanında yer alanların yanında yer almaktır.