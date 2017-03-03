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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum faaliyetleri için Türk bakanlara izin vermeyen Almanya'yı eleştirdi. Erdoğan, Almanya'nın teröre destek verdiğini söyledi, yargılanmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerektiğini söyledi. PKK'nın bir temsilcisi Alman ajanının Alman Konsolosluğu'nda saklandığını da açıklayan Erdoğan, halen yüzlerce teröristin Almanya'da terör estirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay'ın ödül töreninde konuştu. Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin toplantılarını iptal etmesi hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, referandumla ilgili önemli sözler sarfetti. Erdoğan şöyle konuştu:

"Almanya'daki son gelişmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunlar yok bilmem temsilcisi içeri alınmış, ondan değil. 1 ay bu kişi PKK'nın temsilcisi olarak Alman ajanı olarak bu kişi Alman Konsolosluğu'nda saklanmıştır. Ve bunu bize teslim edin yargılansın dediğimizde vermediler. Bunu bana Merkel söylediğinde Sizdeki teröristler tarafımızdan isteniyor, bize ne diyorsunuz? Yargı bağımsızdır. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargımıza güveniyoruz verin yargılansın. Önce vermediler. Sonra nasıl olduysa verdiler ve yargı görevini yaptı, tutukladı.

"ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK"

Şu anda yüzlerce terörist Almanya'da terör estiriyor. Benim Adalet Bakanım resmi görüşme yapacak, vatandaşlara şu kampanyayı anlatacak. Orası parka müsait değil diyor. Adalet Bakanımızı, Ekonomi Bakanımızı konuşturmuyorlar. Ben video konferansla meydan mitingine katılacağım, anında dünyada görüşmemiş, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Konuşma yapmamı engelliyor. Cemil Bayık Kandi'den konuşabiliyor. Bunlar (Almanya) teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor. Sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana dökeceğiz. Artık o eski Türkiye yok. Ayaklarının üzerinde duran bir Türkiye var.

"14 YAŞINDAKİ GENCİ KANDİL'E GÖTÜRÜRKEN GÜVENİYORSUN"

Bu ülkeyi terörizme ve teröristlere teslim etmeyeceğiz bundan hiç endişeniz olmasın. Devletin rejimi olan cumhuriyet konusunda geri adım yoktur. Yürütmeyi doğrudan milletin emrine veriyoruz. Milletin vekalet verdiği kişiler parlamentoda akıllarına estikçe gensoru veriyor. Biliyor ki geçmez. Ama yine de veriyor. Dert hükümeti çalıştırmamak. Şimdi aslolan millet. Dolayısıyla 5 yılda bir millete gelecek. Millet memnunsa devam diyecek. Aslolan budur. En geniş manada oylama bu. Yargının bağımsızlığının yanına biz tarafsızlığını getirdik. Hem bağımsız hem tarafsız olacak. Kim, niçin karşı çıkar bunu da bilmiyorum. Çocuklara mı bırakacağız parlamentoyu diyorlar. Kendi gençliğine güvenmeyen zihniyet. Ama o gençleri 14 yaşındaki genci Kandil'e götürürken ona güveniyorsun?

"GECENİN HÜKMÜ SABAHA KADAR"

"Diyarbakır Belediyesi'nin önünde günlerce ağlayan annelerin ahı hepsini tutacaktır. Seçmek mi zordur, seçilmek mi? Aslolan seçmek zordur. Bir zamanlar bir siyasetçi 'Ben Taksim meydanına dört ayaklı merkep koysam seçtiririm' diyordu. Biz 21 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih'in torunlarıyız. Yapılamaz diye bir şey yok. 24-25 yaşında dev firmaların CEO'larını tanıyorum. Onlar yapıyor da benim Ahmet'in, Mehmet'im neden yapamayacak? Hiç endişe etmeyin yapacak. Yürütmedeki çift başlılığın sonlandırılmasından istikrar ve güven ortamının garantiye alınmasından neden rahatsız oluyorsunuz? Gecenin hükmü, sabaha kadardır. Olay bu."

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