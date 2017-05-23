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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya İnsani Zirvesi' mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya İnsani Zirvesi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi'nin birinci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Bugün dünya genelinde 125 milyon insanı etkileyen sorunların çözüme kavuşturulması için başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ekonomik imkanları daha gelişmiş devletlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi şarttır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi'nin birinci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün dünya genelinde 125 milyon insanı etkileyen sorunların çözüme kavuşturulması için başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ekonomik imkanları daha gelişmiş devletlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi şarttır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi'nin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye'nin İstanbul'da 23- 24 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen zirvede alınan kararların takipçisinin olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bundan tam bir yıl önce, huzurlu, müreffeh ve adaletli bir dünya ideali yolunda çok değerli bir adım olan Dünya İnsani Zirvesi'ni İstanbul'da 23- 24 Mayıs 2016 tarihlerinde, BM tarihinde rekor katılımla başarıyla gerçekleştirdik. İstanbul Zirvesi, uluslararası toplum olarak doğal afetler, çatışmalar, kıtlık ve insani krizlerle mücadelede daha etkin ve kalıcı yollar bulma arayışımızda bir dönüm noktası olmuştur. Küresel insani yardım sisteminin tüm paydaşlarını tarihte ilk kez bir araya getiren İstanbul Zirvesi, alınan kararlar ve sergilenen dayanışma itibariyle geleceğimiz adına yeni umutların filizlenmesine imkan sağlamıştır. Suriye ve Irak'taki çatışmalardan kaçan 3 milyon sığınmacıya 6 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye, Zirve sırasında verilen taahhütlerin sözde kalmaması ve fiiliyata geçmesi için çok yoğun gayret göstermektedir" ifadelerini kullandı.
Bugün dünya genelinde 125 milyon insanı etkileyen sorunların çözüme kavuşturulması için ekonomik imkanları gelişmiş devletlerin sorumluluklarını yerine getirmesinin şart olduğuna değinen Erdoğan, şu mesajı paylaştı:
"Paylaşmanın bereketine inanan, komşusu açken tok yatmayı zül sayan bir medeniyetin müntesipleri olarak, dil, din ve bölge ayrımı yapmadan kalkınma odaklı insani yardım faaliyetlerimizi sürdürmekte kararlıyız. Bugün dünya genelinde 125 milyon insanı etkileyen sorunların çözüme kavuşturulması için başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ekonomik imkanları daha gelişmiş devletlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi şarttır. Son yıllarda yaşanan acı tecrübeler güvenlik odaklı, içe kapanmacı ve ötekileştirici yaklaşımlarla insani krizlerin üstesinden gelinemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Türkiye olarak, İstanbul Zirvesi'yle kazanılan ivmenin korunmasına büyük önem veriyor, tüm BM üyesi ülkeleri, uluslararası kuruluşları ve insani yardım sisteminin taraflarını taahhütlerine bağlı kalmaya davet ediyoruz."
(Caner Ünver /İHA)

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