Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 15 Haziran 2017'de TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şahsına hakaret edildiği gerekçesiyle 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 15 Haziran 2017'de TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şahsına hakaret edildiği gerekçesiyle 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verildi. Verilen dilekçede Özel'in TBMM Genel Kurulunda 15 Haziran 2017 tarihinde yaptığı konuşmanın bazı bölümlerine yer verildi. Özel'in Genel Kurulda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tesis edilen "Yenikapı Ruhu"nu ihlal ettiği belirtildi. Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleri hakkında açtığı davalardan vazgeçtiği hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iyi niyet gösterisine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kötü niyetli yaklaşımların dozunu arttırarak devam ettiği vurgulandı.

Dilekçede, CHP'li Özel'in konuşmasının düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesinin hukuki olarak mümkün olmadığı ifade edilerek, "Davalının bu gerçek dışı iddialar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratma çabasını siyasi ahlakla, siyasetin temel ilkeleriyle ve etik kurallarıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Meclis çatısı altında sarf edilen ve ağır hakaretler içeren beyanlar kesinlikle siyasi eleştiri ve düşünce açıklaması kapsamında mütalaa edilemeyecektir" denildi.

Özel'in TBMM'de sarf ettiği ifadeler nedeniyle 100 bin TL'lik manevi tazminatla cezalandırılması talep edildi.

(Abdullah Sarıca /İHA)