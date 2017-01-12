12.01.2017 21:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burnu kırılan vekile ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyata alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i evinde ziyaret etti.

Yaklaşık bir saat süren geçmiş olsun ziyareti sırasında Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga eşlik etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

