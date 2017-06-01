Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın evine taziye ziyaretinde bulundu" denildi. (Musa Erdoğan /İHA)
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