Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı duyuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Doğu Afrika ve Yemen'de yardıma muhtaç insanlara yönelik yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Doğu Afrika ve Yemen'de yardıma muhtaç insanlara yönelik yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaşımlarda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Afrika ülkeleri Somali, Etiyopya, Kenya ve Güney Sudan ile birlikte Yemen'de büyük bir insani kriz riski bulunuyor. Kuraklığa bağlı açlık tehdidinin ciddi boyutlara ulaştığı bu ülkelerin yardım çağrılarına asla kayıtsız kalamayız. Türkiye olarak Doğu Afrika ve Yemen'de yardıma muhtaç kardeşlerimize yönelik bir yardım kampanyası başlatıyoruz. İnsanlığın #UmuduOl. Doğu Afrika ya da Yemen yazıp 2868'e SMS gönderin, @TurkKizilayi'nın yardım kampanyasına 10 ? ile destek olun. İnsanlığın #UmuduOl."

(Onur Emre Durak / İHA)