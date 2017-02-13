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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alman mevkidaşına tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alman mevkidaşına tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın 12. cumhurbaşkanı seçilen Walter Steinmeier'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın 12. cumhurbaşkanı seçilen Walter Steinmeier'i telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaşmasının ardından Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier'i Almanya'nın 12. cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, kendisine başarı dileklerini ilettiği belirtildi.
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