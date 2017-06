Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Katar ve PYD eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye Katar ve terör örgütü PYD eleşirisinde bulunarak, 'Bir ülkeyi terör örgütlerine maddi yardımda bulunmak, aynı zamanda ayni yardımda bulunmakla suçlayacaksınız, öbür taraftan PYD'ye, YPG'ye tonlarca silah aktaracaksınız' dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ve PYD-YPG konusunda eleştirdiği ABD'ye tepki gösterdi. Erdoğan, "PKK'nın yavruları olan PYD'ye ve YPG'ye sahip çıkanlar, bu verdikleri kararlarla bedeli ödenmeyecek yanlış adımlar atıyorlar. PKK-PYD-YPG'yi birbirinden ayıramazsınız. PYD ve YPG PKK'nın düşük çocuklarıdır" diye konuştu.



KUZEY IRAK VE KATAR

Kuzey Irak ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bölgemizde terör örgütlerine ve onları maşa gibi kullanan güçlere karşı birliğe, beraberliğe, dayanışmaya her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Özellikle Irak'taki Kuzey Irak Yerel Yönetimi ile ilgili yapılan açıklama bizi üzmüştür. Böyle bir reform arayışına girmek, Kuzey Irak'ın bağımsızlığı ile ilgili bir adım atmak Irak'ın toprak bütünlüğünü tehdittir, yanlış bir adımdır. Temenni ederdim ki bunlar istişare yoluyla. Bu bölgede Kuzey Irak Yerel Yönetimi yalnız değildir. Musul'da Araplar, Kerkük'te Türkmenler birlikte yaşıyor. Biz barış içinde özellikle bu bölgede tüm bu adımların atılmasını ve Irak'ın bütünlüğünü hep savunduk. Biz bunları savunurken zaman zaman orada ipin ucunun da kaçtığı gördük. Bugüne kadar nasıl ki bu istişareleri yapıyorsak burada da aynı şekilde bunun yapılması gerekirdi. Bu bizi üzmüştür. Bu kritik süreçte böyle bir adım atılması kimsenin yararına değildir" diye konuştu.

Türkiye'nin Katar konusunda tavrını en başından beri net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Erdoğan, "Katar'daki gelişmeler, Katar'a ve Katar vatandaşlarına yönelik yaptırımların uzandığı yerlere baktığımızda ciddi bir yanlışın içine düşüldüğünü görüyoruz. Bir ülkenin halkını yiyecek, içeceğinden, seyahatine, ticaretinden ibadetine kadar her alanda tecrit etmeye kalkmak insani değildir, İslami hiç değildir. Pek çok terör örgütü ile aynı anda mücadele eden ve son 35 yılda 40 bin vatandaşını kaybeden bir devlet olarak Türkiye terör konusunda en çok hassasiyet sahibidir. Bizim dahi kesinlikle tasvip etmediğimiz yöntemlerin teröre destek ithamı ile bağımsız bir ülkeye karşı uygulanmaya çalışılması asla kabul edilemez. Üstelik Katar teröre destek veren değil, tam tersine bölgemizde çok ciddi yıkıma ve acıya yol açan DEAŞ'a karşı Türkiye ile birlikte en kararlı duruşu gösteren ülkedir. Lütfen birbirimizi aldatmayalım. İftira kampanyaları ile Katar'ı suçlu gibi göstermenin bölgeye hiçbir faydası yoktur" şeklinde konuştu.



"PYD VE YPG PKK'NIN DÜŞÜK ÇOCUKLARIDIR"

PKK-PYD ve YPG'nin birbirinden ayrılamayacağının altını çizen Erdoğan, "PKK'nın yavruları olan PYD'ye ve YPG'ye sahip çıkanlar, bu verdikleri kararlarla bedeli ödenmeyecek yanlış adımlar atıyorlar. PKK-PYD-YPG'yi birbirinden ayıramazsınız. PYD ve YPG PKK'nın düşük çocuklarıdır. İyi terörist, kötü terörist olmaz. Bunların her ikisi de kötüdür, bunlarla sizin beraber olmanız, hele hele de Amerika'ya hiç yakışmaz. Amerika olarak biz sizlerle NATO'da beraberiz, stratejik müttefikiz, o zaman Rakka operasyonunu biz beraber yaparız, niçin siz terör örgütleri ile yapıyorsunuz, gelin bunu beraber yapalım. Bir ülkeyi terör örgütlerine maddi yardımda bulunmak, aynı zamanda ayni yardımda bulunmakla suçlayacaksınız, öbür taraftan PYD'ye, YPG'ye tonlarca silah aktaracaksınız. Bunu neyle izah edeceksiniz. PYD'ye, YPG'ye verilen silahların benim ülkeme tehdit oluşturmadığını kim garanti edecek. Herkes bunu görmek bilmek zorunda. Eğer darbelere karşıysanız, 15 Temmuz'da biz kimlerin darbelere karşı olduğunu gördük, çok iyi biliyoruz. Şu anda Körfez'de oynanan oyunun içinde bu aktörlerin rol almadığını kimse iddia edemez. Aynı şekilde Mursi'nin bir darbe ile indirilmesi olayında da darbeci olanın kim olduğu belli, Mursi'nin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanıydı. Ondan sonra el bebek, gül bebek eller üzerinde taşınıyor. Eğer demokrasi darbeler sistemiyse bunu bize tanımlayın da bizde bilelim. Yok halkların bu noktadaki iradesinin tecellisi ise bunun hakların iradesinin tecellisi ile yakından uzaktan alakası yok. Şayet Türkiye ve Katar'ın desteği olmasıydı Suriye'deki muhaliflerin DEAŞ ve zalim rejime karşı direnebilmesi mümkün değildi. Katar'ı sadece doğal kaynakların zenginliğinden ibaret bir ülke olarak görmemek gerekiyor. Her şeyden önce Katar İslam dünyasının son dönemde yaşadığı sıkıntılar karşısında bağımsız duruş sergileyebilen, kendi politikalarını oluşturabilen bir ülkedir. Katar, bölge ve dünya siyaseti için 2.5 milyon nüfusu ve 11.5 bin kilometrekare yüzölçümünden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu meselenin mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması bölgedeki tüm ülkelerin ve halkların yararına olacaktır. Bunun için çok ciddi bir telefon diplomasisi sürdürüyoruz. Bugünde bir telekonferans ile Fransa Cumhurbaşkanı, Katar Emiri üçlü olarak görüşme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Katar'a yönelik uygulanan ambargolardan bahseden Erdoğan, "Bunlar düne kadar bu kadar birbirleri ile samimi, hatta akrabalık bile var aralarında. Ondan sonra kalkıp bunu yapacaksınız, bu olacak iş değil. Suudi Arabistan Kralı burada Körfez'in büyüğü olarak, madem öyle bu işi çözmelidir. Bu iş için atılması gereken adımlara öncülük etmelidir" açıklamasında bulundu.



"ŞU ANDA AK PARTİ-MHP EL ELE VERİRLER"

AK Parti'nin yaz aylarını çok iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, TBMM içtüzüğünün değiştirilmesi ile ilgili girişimlerin sürdürülmesini istedi. Erdoğan, "Ana muhalefet katılmamış, onda da bir hayır var, katılmasın. Şuanda AK Parti-MHP el ele verirler ve bu içtüzüğü hayırlısı ile bitirip parlamentomuzun daha işlevi güçlü hale gelmesini sağlarlar. Mevcut içtüzük ile parlamento çalışmaz, çalıştırılmaz. Bu konuda hemen atılacak son adımları atalım, içtüzüğü halledelim ve parlamentomuzu daha aktif hale getirmiş olalım. Bizim yasal üretimleri hızlı bir şekilde yapmaya ihtiyacımız var. İçtüzük çıkana kadar tatil olmamalı" dedi.