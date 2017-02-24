Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Manisa'da kıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Manisa'da kıldı

Toplu açılışlar için Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını tarihi Hatuniye Camii'nde kıldı.

Toplu açılışlar için Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını tarihi Hatuniye Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da yapımı tamamlanan ve açılışa hazır hale gelen, değeri yaklaşık 219 milyon 407 bin lira olan 70 tesisin açılışını yapmak üzere geldiği Manisa'da Cuma namazını tarihi Hatuniye Camii'nde kıldı. Helikopterle Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na inen ve otobüsle Cumhuriyet Caddesi üzerinden yoğun güvenlik önlemleri altında tarihi Hatuniye Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye girişinde vatandaşlarla selamlaştı.
Cuma namazı çıkışında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan cami içinde vatandaşlarla selamlaştı. Cemaatten elini öpmek isteyenleri ise cami imamı Hayrettin Çoban, "Cumhurbaşkanımız elini öptürmek istemiyor, lütfen öpmeyin" şeklinde anons yaparak uyardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cami çıkışında da vatandaşları selamlayarak Manisa Valiliğine geçti.
(Aykut Yeniçağ - Ceren Atmaca - Önder Aydın - Sadık Cangel - Sinan Yeniçeri/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
El Bab şehitlerinin naaşları Gaziantep'te
El Bab'ta kontrol sağlandı
CHP'li Tezcan'a silahlı saldırıyla ilgili dava başladı
İşte Beşiktaş'ın rakibi
Başbakan'a soruldu! Mahkumlara af mı geliyor?
Korkuluklar sürücüye saplandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ömer Halisdemir'i can çekişirken vuran teğmenin şok ifadesi
Ömer Halisdemir'i can çekişirken vuran teğmenin şok ifadesi
'Torba kanun' teklifi kabul edildi
'Torba kanun' teklifi kabul edildi
Müjdat Gezen okulunu yakan şahısla ilgili şok karar!
Müjdat Gezen okulunu yakan şahısla ilgili şok karar!
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi!
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi!
Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı geniş özeti
Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı geniş özeti
Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na: Adamlarını derle topla
Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na: Adamlarını derle topla
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
El Bab şehitlerinin naaşları Gaziantep'te
El Bab şehitlerinin naaşları Gaziantep'te
El Bab'ta kontrol sağlandı
El Bab'ta kontrol sağlandı
CHP'li Tezcan'a silahlı saldırıyla ilgili dava başladı
CHP'li Tezcan'a silahlı saldırıyla ilgili dava başladı
İşte Beşiktaş'ın rakibi
İşte Beşiktaş'ın rakibi
Başbakan'a soruldu! Mahkumlara af mı geliyor?
Başbakan'a soruldu! Mahkumlara af mı geliyor?
Korkuluklar sürücüye saplandı
Korkuluklar sürücüye saplandı
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
İşte son referandum anketi
İşte son referandum anketi
Yeni keşfedilen gök cisimleri 6 asırdır Ulucami minberinde
Yeni keşfedilen gök cisimleri 6 asırdır Ulucami minberinde
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
TT Arena'nın ışıkları 'Dünya Saati' etkinliğinde kapacak
TT Arena'nın ışıkları 'Dünya Saati' etkinliğinde kapacak
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı tutuklandı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English