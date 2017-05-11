Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin ve ABD yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'na katılacak, 15-17 Mayıs'ta ABD'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'na katılacak, 15-17 Mayıs'ta ABD'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmelerde bulunmak üzere 12-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumunun Üst Düzeyli Diyalog Toplantısında, 15 Mayıs'ta ise Yuvarlak Masa Liderler Toplantısında hitapta bulunacak, foruma katılacak devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

'Ortak Refah için İşbirliği' temasıyla düzenlenecek olan forumda altyapı, ulaştırma, ekonomik işbirliği, ticaret, sanayi yatırımları, enerji ve enerji kaynakları, finansal destek, halklar arası temaslar, çevrenin korunması, denizcilikte işbirliği konularının ele alınması öngörülüyor. Foruma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu başkanlarının yanı sıra, 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 250'yi aşkın bakanın iştirak etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin temaslarının ardından 15-17 Mayıs 2017 tarihlerinde de ABD'yi ziyaret edecek. Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile 16 Mayıs'ta başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek olan Erdoğan, ziyaret çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile iş adamlarının temsilcilerini de ayrıca kabul edecek.

(Derya Yetim / İHA)