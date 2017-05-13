Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı. Pekin Uluslarası Havalimanı'nda Erdoğan'ı Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy, Çin Halk Cumhuruiyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Duşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik ediyor.
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