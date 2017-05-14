Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Binyıllık Yol Galasına katıldı

Çin'e resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin'de 'Binyıllık Yol' adlı özel galaya katıldı.

Çin'e resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin'de "Binyıllık Yol" adlı özel galaya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in başkenti Pekin'de Kuşak ve Yol Forumu'na katılarak çeşitli temaslarda bulundu. Erdoğan'ın yanı sıra 29 ülke devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı forumu 4 binden fazla yerli ve yabancı basın mensubu izledi. Forum kapsamında ikili temaslarda da bulunan Erdoğan, forum kapsamında gerçekleştirilen resmi akşam yemeğine katıldı. Devlet ve hükümet başkanları daha sonra "Binyıllık Yol" adlı özel galaya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ile katıldığı galada gerçekleştirilen Çin'e has opera ve dans gösterileri büyük alkış topladı.

