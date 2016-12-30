30.12.2016 13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreni için Fatih Camii'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi ve aynı zamanda Milli Selamet Partisi Beyoğlu İlçe Teşkilatı kurucusu Niyazi Acar'ın cenaze törenine katılmak için Fatih Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi ve aynı zamanda Milli Selamet Partisi Beyoğlu İlçe Teşkilatı kurucusu Niyazi Acar'ın cenaze törenine katılmak için Fatih Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayın pederi ve aynı zamanda Milli Selamet Partisi Beyoğlu İlçe Teşkilatı kurucusu Niyazi Acar'ın cenaze namazına katılmak için Fatih Camii'ne geldi. Cami girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'e taziyesini iletti. Daha sonra Erdoğan, Aydıner ve beraberindekiler camiye girdi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi ve aynı zamanda Milli Selamet Partisi Beyoğlu İlçe Teşkilatı kurucusu Niyazi Acar 92 yaşında solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

(Murat Ergin - Volkan Kayalar / İHA)

