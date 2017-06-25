Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı kıldığı Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi, sağlık ekibi müdahale etti.

Erdoğan'ın sağlık durumunun şu an normal olduğu ve bayram programına devam edeceği açıklandı.

ERDOĞAN: ŞU ANDA İYİ BİR KONUMDAYIM

Bayram namazı sonrası basın mensuplarına konuşan Erdoğan, "Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik.Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm halkın Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın İslam dünyasının birliğine, beraberliğine özellikle de barışına vesile olması temennisinde bulundu.

PROGRAMINA DEVAM EDECEK

Bugün şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdiğini anlatan Erdoğan, "Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım. Programımıza saat 15.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde özellikle parti tabanımızla yapacağımız bayramlaşma töreniyle devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz bizim için çok çok önemli. İnşallah dünya barışı, İslam dünyasının dini bayram olarak çok çok önemsediği bu bayramımız, inşallah bir milat olacaktır. Temennimiz, duamız, bununla birlikte alem-i İslam'da yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun istiyoruz. Zira tüm İslam dünyasında adeta bir parçalanma, bir bölünme havası estirmek isteyenler var.

Temenni ediyorum ki bunlar, Ramazan Bayramı ile birlikte çok daha farklı bir uyanışa vesile olacaktır. " değerlendirmesinde bulundu.

KATAR'IN 13 MADDEYE YÖNELİK TAVRINI TAKDİR EDİYORUZ

Katar konusu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa konuyla ilgili şu anda Katar'ın 13 maddeye yönelik tavrını, Türkiye olarak biz hem takdir ediyoruz hem benimsiyoruz. Takdir ediyoruz, bir defa bu 13 maddeyle ilgili yaklaşımı biz uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Zira devletler arası hukukta ülkelerin egemenlik haklarına bu denli bir saldırı olamaz. Burada adeta bir devletin egemenlik haklarına saldırı söz konusu ve bir devletin kendi tasarruf alanına girecek kadar bir ileri gidiş söz konusu. Böyle bir şeye kalkıp da onların diliyle bakmak, yaklaşmak bana göre çok çok yanlış. Hele hele Türkiye'nin 2014 itibarıyla savunma iş birliği yapmış olduğu Katar'la attığı bu adıma müdahil olmak çok çok çirkin bir yaklaşım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şu anda Katar bir devlet olarak birçok yaptırımlarla karşı karşıya kaldı ve bu yaptırımlar noktasında biz Katar'a karşı elimizden gelen desteği vermeye gayret ettik. Bundan sonra da vermeye gayret edeceğiz. Açıkça söylüyorum; uluslararası hukuka aykırı bir süreç var. Bu sürecin bir defa ortadan kaldırılması lazım. Bu tür yaptırımların kesinlikle devletler arası hukukta böyle bir şeyin yeri olamaz. Bu konularla ilgili olarak da şu anda Kuveyt'in ara buluculuğunu özellikle destekledik, destekliyoruz. Temennim odur ki Körfez'deki bu gelişmeleri Suudi Arabistan kendi büyüklüğüne yakışır şekilde çözsün. Temennim yine odur ki bu bayram böyle geçmemeliydi."

TÜRKİYE'NİN ASKER ÇEKMESİNİ TALEP ETMEK SAYGISIZLIKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar'a yapılan bu yaklaşım, bizim Suudi Arabistan'a da teklifimizdir. Eğer Katar'a bu teklifimiz onlarla yaptığımız bu anlaşma noktasında Suudi Arabistan da kendisinde bir üs kurmamızı isterse, Suudi Arabistan'da da buna yönelik bir adım atabiliriz. Bu teklifi ben Kral'ın kendisine de yaptım. 'Bunu bir değerlendirelim' dediler. O günden bugüne böyle bir dönüş de söz konusu olmadı. Şu anda bu dönüş söz konusu olmadığı halde, Türkiye'nin asker çekmesini talep etmek bir defa Türkiye'ye karşı da bir saygısızlıktır. Biz herhangi bir ülke ile savunma işbirliği anlaşmasını yaparken, birilerinden izin mi alacağız. Kusura bakmasınlar, Türkiye öyle sıradan bir ülke, sıradan bir devlet değil. Onun için askerini çekmesi gibi bir yaklaşımı Türkiye'den istemek, bu da Türkiye'ye bir saygısızlıktır." dedi.