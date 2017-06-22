Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışına telefonla bağlandı

Adana'da, Şehit Burak Uçar Camii açılış törenine cep telefonuyla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Burak şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimden cennetinde hepsiyle bir arada olmayı niyaz ediyorum. Cerablus'ta onlar destan yazdılar ve onların sayesinde Cerablus DEAŞ denilen zalimlerden ve teröristlerden kurtulmuş oldu' dedi.

Adana'da, Şehit Burak Uçar Camii açılış törenine cep telefonuyla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burak şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimden cennetinde hepsiyle bir arada olmayı niyaz ediyorum. Cerablus'ta onlar destan yazdılar ve onların sayesinde Cerablus DEAŞ denilen zalimlerden ve teröristlerden kurtulmuş oldu" dedi.

Adana'da Şehit Burak Uçar Camii açılış törenine cep telefonuyla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadir Gecesi'nde siz değerli kardeşlerimle konuşarak da olsa bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim bizleri nasıl Kadir Gecesi'nde kavuşturduysa, inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun. Burak şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimden cennetinde hepsiyle bir arada olmayı niyaz ediyorum. Anneye, babaya buradan özellikle dualarımızı gönderiyoruz. Cerablus'ta onlar destan yazdılar ve onların sayesinde Cerablus DEAŞ denilen zalimlerden, teröristlerden kurtulmuş oldu. Özellikle anneye ve babaya Ankara'dan selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, Allah'a emanet olunuz. Şimdiden bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de, Cumhurbaşkanı'nın cep telefonuyla yaptığı konuşma sonrasında bir konuşma yaptı, ardından şehidin annesi Zeynep ve babası İbrahim Uçar'la açılış kurdelesini kesti.

Bugün çok kıymetli bir açılışı dualarla gerçekleştireceklerini belirten Bakan Çelik, "Cerablus'ta şehit olmuş kardeşimizin adına yapılan camiyi açacağız. Şehidimizin annesine demiştim ki; oğlunuzun silah arkadaşları, komutanları bugün burada olmak isterler. Kendi şehitlerini kendi kardeşlerini uğurlamak isterler. Vatandaşlarımız onu en güzel bir şekilde bir kere daha anmak isterler. Şehidimizin annesinin bizden bir dileği vardır, 'bir gün inşallah diyordu, oğlumun şehit olduğu yeri Cerablus'u görmek istiyorum.' Ben kendisine söz verdim. Bakın silah arkadaşları, komutanları yanımızda, bugün bizimle beraber oldular. İnşallah o bölgelerin güvenliği sağlayacak bütün kahramanlar burada; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), güvenliğimizi sağlayan emniyet mensupları hepimiz buradayız. Bir gün inşallah oralarda güvenlik sağlandığı zaman, size söz veriyorum oraları da ziyaret edeceksiniz" diye konuştu.

Öte yandan, cami açılışına gelen ailelerin çocuklarına, Toplum Destekli Polisler tarafından pamuk şeker dağıtıldı.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)