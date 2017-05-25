Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de kritik görüşmelerde bulundu

NATO Zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşmelerde bulundu.

NATO Zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşmelerde bulundu.

Bu görüşmelerden biri Almanya Başbakanı Merkel'leydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmasından önce basın mensuplarına konuşan Merkel, İncirlik üssündeki Alman askerleri için Alman milletvekillerine ziyaret izni verilmemesi durumunda İncirlik'ten ayrılmak zorunda kalacaklarını söyledi. Ardından görüşmeye geçildi. İki liderin basına kapalı görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki temasları kapsamında Avrupa Birliği liderleriyle de bir araya geldi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı yuker (Juncker) ile gerçekleşen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının önemi, terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmenin gerekliliği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer bir programı ise Fransız mevkidaşı Makronlaydı. İki cumhurbaşkanının gündeminde Suriye, Irak ve diğer bölgesel konular yer aldı. Görüşmede PKK ve DEAŞ dahil terörün her türüyle ortak mücadelenin önemine işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafında da yer aldı.

