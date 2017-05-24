Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Brüksel Abelag Havalimanı'nda Belçika Devlet Protokol Müdür Yardımcısı Alain van Gucht, Türkiye NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, NATO nezdinde Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Koramiral Serdar Dülger karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel programı kapsamında ilerleyen saatlerde, kalacağı Steigenberger Oteli'nde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) heyetini kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında yarın 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılacak.
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