07.01.2017 18:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs'ı konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kıbrıs'la ilgili müzakere süreci hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede Suriye'deki son gelişmelere de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Kıbrıs'ta, her iki toplumu da tatmin edebilecek adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduklarına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, önümüzdeki günlerde tarafların Cenevre'de yapacakları görüşmelerin sorunun çözümü için önemli bir fırsat olabileceğini belirttiler. BM Genel Sekreteri Guterres, gerek mültecilere yardım, gerekse Suriye meselesine bir çözüm bulma konularında Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle birlikte son dönemde sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını da ifade etti.

