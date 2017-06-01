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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugün özgürce nefes alıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugün özgürce nefes alıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak ve Lice şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek 'Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Şırnak ve Lice şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehitler tepesi hiç boş kalmıyor. Şehitler tepesi hiç boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar beş vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz." dedi.

"Üç maymunu oynayan FETÖ'cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde şimdi ne diyorlar; 'görmedik, duymadık, söyledim' diyerek üç maymunu oynayan FETÖ'cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır, bunu da açıkça söylüyorum. Siz kime bu oyunu oynuyorsunuz?

Sen F16'larla, helikopterlerle, tanklarla, modern silahlarla bu milletimin üzerine geleceksin hala 'görmedim, bilmiyorum, ben yapmadım' diyeceksin. Kimi aldatıyorsun? Bütün belgeler, görüntüler ortada. Yurt dışındaki ağababalarının da peşlerini bırakmayacak, adım adım takip ederek hak ettikleri akıbete düçar olmalarını sağlayacağız. Milletimiz kendi gönlünde bunları zaten en ağır cezaya, ihanet cezasına mahkum etmiştir. Milletimiz adına karar veren mahkemelerin kararlarının da bu şekilde neticeleneceğinden şüphe duymuyorum."

Erdoğan "Bizden sınırlarımız boyunca, gözümüz göre göre bir terör devleti kurulmasına sessiz kalmamızı bekleyenler kusura bakmasınlar. Bizi hiç tanımamışlar demektir. Geçmişte kurumlarımıza sızmış, ihanet çetesi mensupları vasıtasıyla belki bu tür operasyonlar yapabiliyorlardı ama artık o günler geride kaldı." dedi.

"Hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'da bugüne kadar alışılmış bir gelenek vardı. Hemen hemen her ramazanda dışişleri bakanları oradaki Müslümanlara iftar verirlerdi. Fakat bu ramazanda ABD Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede, hani ayrımcılık yoktu? Hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz? Peki bu yaptığınız nedir? Şimdi bizim de tabii ki bakışımız ister istemez değişiyor. Biz uygulamaya bakarız, lafa değil. Mısır'da sadece dinlerinden dolayı Hristiyanlara saldıranlar nasıl teröristse, Amerika'da sadece dinlerinden dolayı o kadınlara saldıran, onları savunmaya çalışanları da öldüren kişi veya kişiler de teröristtir." diye konuştu.

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