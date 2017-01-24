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Cumhurbaşkanı Erdoğan:Biz Afrika'yı kimlerin sömürdüğünü gayet iyi biliriz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:Biz Afrika'yı kimlerin sömürdüğünü gayet iyi biliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliriz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sömürdüğünü de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslında bizim de kanayan yaramızdır.' dedi.

Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik'in gelişmesi için gereken yatırımların Türkiyeli iş adamları tarafından yapılabileceğinin altını çizdi, "Her şey cebinizdeki parayla olmaz. Para olmadan iş nasıl başarılır aslolan budur. Biz de göreve geldiğimizde para yoktu ama akıl vardı" dedi.

Afrika temasları kapsamında Mozambik'te bulunan Erdoğan, Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda konuştu. Türkiye ve Mozambik'in birbirini tamamlayıcı özelliğe sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

'AFRİKA'NIN NELER ÇEKTİĞİNİ BİLİYORUZ'

"Verimli istişarelerde bulunduk. Türkiye ve Mozambik birbirini tamamlayıcı özelliğe sahip. Türkler Afrika'da en çok yerel istihdam sağlayıcı konumda. Ülkenin ekonomik gelişmesini ilgi ve memnuniyetle takip ediyoruz. Türkiye, Mozambik'in yanında yer almaya hazırdır. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle bunu söylüyorum. Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliyoruz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini, kimlerin sömürdüklerini de iyi biliriz. İşadamlarımız Mozambik'li dostlarıyla turizm, tarım ve enerji alanlarında somut işbirliği imkanlarını ele aldılar. Enerji ve inşaat alanında faaliyet gösteren firmalarımızın buradaki çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu firmalarımızın Mozambik'teki doğalgaz ve enerji santralleri projelerinde ana veya alt yüklenici olarak daha etkin hale gelmenin yollarını aradıklarını biliyorum."

'MOZAMBİK'TE BUNU NİYE YAPMAYALIM?'

Altyapıda Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesidir. Üst yapıda keza öyle. Planlı bir yapılanma olsun diye, şehirleşmeyi modern bir şekilde gerçekleştirelim diye yaptık. Mozambik'te bunu niye yapmayalım? Aynı şeyi, Mozambikli girişimcilerle el ele vermek suretiyle burada da yaparız. Mozambikli dostlarımız da bu modern konutlarda yaşama imkanını bulacaklardır. Bunlar kalite noktasında üst gelir grubundan orta ve alt gelir gruplarına hitap edecek şekilde yapılmış konutlardır. Göreve geldiğim zamana kadar Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 km'ydi. Fakat 14 senede buna 18 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Bu ne demektir? Bu trafik kazalarının minimize edilmesidir. Bu akaryakıtta düşüş demektir. Bu çok daha kısa zamanda hedefe ulaşmaktır. Vakit, nakittir. Vakti, nakte dönüştürme olayıdır. İşte bunu gerçekleştirdik.

Göreve geldiğimizde 25 havalimanı vardı şu anda 55 havalimanı var. Hava taşımacılığında çok kısa sürede varacağınız noktaya ulaşıyorsunuz. Mozambikli dostlar, Mozambik'te de bunlar çok rahatlıkla olur. İstanbul'da boğazın altından Marmaray'ı yaptık. Şu ana kadar 150 milyon insan geçti. Geçenlerde ikinci bir tüneli açtık. Çİft katlı oradan da otomobiller geçiyor. Denizin altındaki bu iki geçişle İstanbul'daki ulaşımı rahatlattık. Bununla da yetinmedik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Dünyanın ilk ikisi arasında olan bu köprünün üzerinden şimdi bir de raylı sistem geçecek.

'MOZAMBİK'İN ENERJİ SIKINTISI VAR'

"Mozambik'in suyu bol ama burada enerji sıkıntısı var" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Yüzde 80 enerji açık büyük. Bu enerji açığı ancak hidroelektrik sistemle çözülebilir. Su var, kömür bol termik santrallerle çözülebilir enerji bol güneş sistemi ile rüzgar yine öyle. Bütün bunların yanında doğalgazı var. Enerji üretimi yapılarak Mozambik karanlıktan aydınlığa kavuşur ve çıkar. Her şey cebinizdeki para ile olmaz. Bir de para olmadan iş nasıl yapılır aslolan budur. Biz göreve geldiğimizde para yoktu ama akıl vardı. Dedik ki bir şey yapmamız lazım. 1 bilgiyi yöneteceğiz, 2 insanı yöneteceğiz, 3 parayı yöneteceğiz. Bunun üçünü yaparsak, Türkiye sıçrar. 2002 — 2017 5 kat sıçramış vaziyetteyiz. Biz sıkıntıları çok gördük bunları aştık ve aşacağız. Ben dostuma söylüyorum, üzülme bunların hepsini aşarsın. Mozambik-Türkiye el ele vereceğiz ve bunları başaracağız. Dost ülke Mozambik makamlarının inanıyorum ki bu konuda Türk işadamları ile el ele vermesi Mozambik'in de sıçramasını sağlayacaktır. İkili ticaret hacmimiz 2016 yılı itibari ile 115 milyon dolardır. İlk hedef bunu 250 milyon dolara çıkartalım ardından 500 milyon dolara ardından da 1 milyar dolara çıkartalım.

'VİZELERİ KARŞILIKLI KALDIRDIK'

Mozambik'le vizeleri karşılıklı kaldırdık. Öğrendiklerimizi sizinle paylaşmaya hazırız. Mozambikli gençlerimizi bize gönderirseniz, ki biz de eğitim alanlar var, onları Türkiye'de lisans, lisansüstü eğitim almalarına yardımcı oluruz. Bütün bu öğrenciler ülkelerine döndüklerinde faydalı hizmetler verecekler. Bugün sevgili dostumdan dedim ki bize büyükçe bir arazi tahsis ederseniz hele hele bu arazi 10-20 dönüm olursa büyükçe bir büyükelçilik binası inşaa ederiz. Buraya gelip gidecek müteahhitlerimizin uğrak yeri olur dedik. TİKA için de ofis yapalım dedik. TİKA'nın verdiği hizmetler her alanda çok çok farklı. Dünyanın dört bir yanında bu hizmetleri veriyor. 80 milyon nüfusa biz sahibiz. 27 milyon nüfusa da sizler sahipsiniz. 107 milyon nüfusla bizler beraber çok şeyler yaparız. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kendilerini de en yakın zamanda işadamları ile birlikte Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı belirtmek istiyorum."


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