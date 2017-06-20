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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatan CHP'ye, 'Bu yürüyüşteki seviye kaybı her geçen gün artıyor.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi.

"BİZİM ARADIĞIMIZ ADALET..."

Erdoğan CHP yürüyüşüyle ilgili ,"Ülkemizde tarihinden geleneğinden bihaber birileri milletimizi utanmadan 'Bu millet adam olmaz' diye aşağılıyordu. Milletimiz 15 Temmuz'da cevabını verdi. Birilerinin elinde kartonla aradığı gibi bir adalet değil bizim aradığımız. Bizim aradığımız adalet 250 şehidimizin kanıdır." dedi.

"BUNLAR TERÖR ÖRGÜTÜ İLE KOL KOLA DOLAŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Ankara'dan İstanbul'a yürüyor ya. Bu yürüyüşteki seviye kaybı artıyor. Beni istifaya çağırıyor olmazsa ben istifa ederim diyor. Bu ilk değil. Senin yalan makinesi halini herkes biliyor. İddian ne ise ispat et. Dürüst değiller. Bunlar bu ülkede terör örgütü ile el ele kol kola dolaşıyorlar.

HÜKÜMETİMİZ ANLAYIŞ GÖSTERDİĞİ İÇİN DEVAM EDİYORLAR

Şimdi İstanbul'a yürüyorlar, yolları açık olsun. Hükümetimiz anlayış gösterdiği için bu yürüyüşe devam ediyorlar.

"KOMŞUSUNUN SİFTAHINI GÖZETEN BİR ESNAF ANLAYIŞINI DİRİLTELİM"

Mesleğin gereklerine sahip çıkarsanız inanın bana önümzüde kimse duramaz. Komşusunun siftahını gözeten bir esnaf anlayışını diriltelim. Bugünkü Türkiye dünkü Türkiye'den çok daha güçlü."

 

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