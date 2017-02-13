13.02.2017 16:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Manama'da, Bahreyn Başbakanı Khalifa bin Salman Halife ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Manama'da, Bahreyn Başbakanı Khalifa bin Salman Halife ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'de temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Manama'da Bahreyn Başbakanı Khalifa bin Salman Halife il görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konular ele alındı.



