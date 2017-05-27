Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi kastetmedim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı için yaptığı açıklamaya yanıt vermişti.

Bahçeli, 'Kavurmacı'yı müdafaa ederek AKP'ye fatura kesildiğini söylemek hem makul, hem meşru, hem de mantıki bir değerlendirme değildir. FETÖ'yle irtibat ve iltisakı olanların isim listesi hükümetin elindedir.İspat değil,icraatın konuşulması lazımdır. Sayın Cumhurbaşkanı, malumunuz, adalet ve hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Kavurmacı'yı bırakın, kavrulan ülkeye bakın." ifadelerini kullanmıştı.

"AÇIKLAMALARIMIN MUHATABI BAHÇELİ DEĞİL"

Erdoğan'a 'Bahçeli'nin sizin açıklamalarınıza cevaben bazı açıklamaları oldu. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan, "Benim açıklamalarımın muhatabı Sayın Bahçeli değildi. Birileri Sayın Bahçeli'yi yanlış yönlendirdi. Ana muhalefetin başındaki zatın yanlışlarını pazara çıkaran bir cevaptı, ona yönelik idi. FETÖ'ye karşı bu denli kararlı bir duruş sergileyen birisi olarak, eğer partimizin içinde böyle birisi varsa, bunu bize tevsik edin, biz bir dakika partimizde tutmayız. İstanbul Belediye Başkanı'nın damadının partimizi siyasi temsil yetkisi yok. Onun üzerinden bir siyasi rant devşirme yoluna gitmek bizi üzer." dedi.