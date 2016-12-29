Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki ateşkes hakkında, "Ateşkesin Suriyeli kardeşlerimizin için, daha ileri gidiyorum tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

"Teröristler nereye kaçarsa kaçsın peşlerini bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanlarının hesabını hukuk içinde mutlaka soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin ele başlarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir." dedi.

"Ateşkes sürecine destek veren kesimlere teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki ateşkes hakkında, "Başta kıymetli dostum Sayın Putin olmak üzere ateşkes sürecine destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Biz Türkiye olarak Suriye'nin ve bölgemizin barışı, huzuru, istikrarı için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ateşkesin Suriyeli kardeşlerimizin için, daha ileri gidiyorum tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.