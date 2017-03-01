Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 21.15'te özel uçak "TUR" ile Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti.

