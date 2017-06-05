Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman Bakanı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Türkiye ziyaretinde ilk önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Alman Bakan Gabriel, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Normal programa göre saat 13.30'da başlaması gereken kabul, 13.50'de başladı. Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren bazı konularda Alman tarafından Türkiye'ye yeterli desteğin verilmemesi, PKK'nın Avrupa'da en fazla örgütlendiği yer olan Almanya'da yapılan terör propagandaları, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ teröristlerinin Almanya tarafından kabul edilmesi ve referandum sürecinde Almanya'nın taraflı tavırları ile ilgili Türkiye'nin rahatsızlıkları Alman Bakan Gabriel'e iletildi.

Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmelerine izin verilmemesi Alman Bakanın ziyaretinin en önemli gündem maddesini oluşturdu. Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü'ne ziyaretlerine izin verilmemesi Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösterirken, Konya'da bulunan NATO Üssü'ne ziyarete ilişkin bakanlıklar arasında çalışmalar başlatıldı. Ayrıca Türkiye, Alman tarafının Türkiye'nin ulusal güvenliği, PKK ve FETÖ konusu ile referandum sürecinde tutunduğu tavırlara rağmen hiçbir şey olmamış gibi bir talepte bulunduğu ve Türkiye'nin bunu reddettiği gibi bir algı oluşturulmasına da karşı çıkıyor.

(Derya Yetim / İHA)