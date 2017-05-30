Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak konuşma yapmak üzere Meclis'e geldi.

Erdoğan'ı Meclis girişinde TBMM Başkanı Hüseyin Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve partililer karşıladı.

Meclis'e Genel Başkan sıfatıyla gelmesi nedeniyle Erdoğan için askeri karşılama töreni düzenlenmedi.

TBMM Başkanı Kahraman'ı makamında ziyaret eden Erdoğan, ardından konuşmasını yapmak üzere AK Parti Grup Salonu'na geldi.

"GRUP SİZİ ÖZLEDİ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Grup sizi özledi Cumhurbaşkanım" diyerek özetle şunları söyledi:

"16 Nisan'da anayasayı milletimizin onayıyla değiştirdik. Değişikliklerden en önemlisi seçilen cumhurbaşkanının partisiyle bağının kesilmesinin ortadan kaldırılmasına yönelik maddedir. Bugün bu maddenin gereği yerine getiriliyor. Yeni dönem atılım dönemi, reform dönemi, ilk günkü heyecanla Türkiye'nin gelecek hedeflerine koşar adımlarla gitme dönemidir. Yeni dönemin ülke ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık Türkiye'de hiçkimse milletin kayıtsız şartsız iradesini yok sayarak demokrasi dışı girişimlere teşebbüs etmeyecek. Vesayetçilerin bundan sonra işlerinin çok zor olduğunu bu millet gösterdi. O gece yaptığınız çağrı akın akın Anadolu'nun bütün köşesine yayıldı. Ülkeye sahip çıktı, geleceğe sahip çıktı, demokrasiye sahip çıktı. Böyle bir milletin karşısında şapka alıp gidilmez, şapka çıkarılır. Millet kararını 16 Nisan'da verdi ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek yönetim sistemini onayladı."

Yıldırım, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kürsüye davet etti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Grup Toplantısı'nın ülkemiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."