Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubuna geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubuna geldi.

Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkan Vekilleri ve diğer yetkililer ile birlikte gruba giriş yaptı.

Erdoğan için TBMM'de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan gelmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı forsunu taşıyan bayrak göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, duyguları sorulduğunda, 'konuşmamda anlatacağım' cevabını verdi.

(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan / İHA)