Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Brüksel'de Çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer aldı.
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