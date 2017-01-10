10.01.2017 11:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti takvimi belli oldu. Erdoğan, 22-23 Ocak tarihlerinde Tanzanya, 23-24 Ocak tarihlerinde Mozambik ve 24-25 Ocak tarihlerinde ise Madagaskar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

(Derya Yetim / İHA)

