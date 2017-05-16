Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 23.50'de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a geldi.

Erdoğan, Andrews Hava Üssü'ne gelişinde ABD Protokol Genel Müdür Vekili Rosemerie Pauli ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Andrews Hava Üssü'nden, konaklayacakları Blair House'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti süresince konaklayacağı Blair House'a gelişinde kentteki Türkler ve diğer vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

"2,7 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederiz"

Erdoğan, Blair House'a gelişinde kendisini caddede bekleyen kentteki Türkler ve diğer vatandaşlar tarafından karşılandı. "Türkiye'yi seviyoruz", "PKK-YPG/PYD-DEAŞ terörünü durdurun", "2,7 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederiz", "İslamofobiye karşı bir araya geldik" yazılı pankartlar ve Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek

Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile iş dünyası temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etmesi planlanıyor.