Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Çin'in başkenti Pekin'de temaslarını tamamlayan Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a geçti. Washington Andrews Hava Üssüne'nde ABD Protokol Genel Müdür Vekili Rosemerie Pauli ve Türkiye'nin Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklamak üzere Blair House'a geçti. Erdoğan, ABD'de de baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık eşlik etti.

