Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Okçular Vakfı'nda düzenlenen Palet İlkokulu Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nin ardından salon çıkışında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun tezahüratlarda bulundu.
Okçular Vakfı'nda düzenlenen Palet İlkokulu Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nin ardından salon çıkışında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun tezahüratlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Okçular Vakfı'nda düzenlenen Palet İlkokulu Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nde torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a mezuniyet belgesini verdi. Program bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salon çıkışında vatandaşlar coşkulu tezahüratlarla uğurladı.
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