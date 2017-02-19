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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel forma hediye edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel forma hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç tarafından forma hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç tarafından forma hediye edildi.
Adıyaman'daki toplu açılışta yaptığı konuşma sonrasında Valilik makamına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada brifing aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, brifing sonrası forma hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Adıyaman 1954 Spor'un üst lige çıkması gerektiğini ifade etti.
Hüseyin Koç ise takımı bu sezon bir üst lige çıkarma sözü verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Valilikten ayrılarak Ankara'ya gitmek için havalimanına hareket etti.
(Ahmet Arslantaş / İHA)

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