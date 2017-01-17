Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama

Nevşehir'de, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Ali A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
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