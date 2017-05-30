Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7021 sayılı kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '7021 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptını' onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "7021 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptını" onayladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "7021 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun' Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)