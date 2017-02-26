Cumhurbaşkanı Erdoğan 63 yaşına bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 63 yaşına bastı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 63 yaşına bastı. Halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Erdoğan, 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul Kasımpaşa'da dünya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla Twitter'da #SeniÇokSeviyoruzReis etiketi oluşturuldu. Siyasetten sanata her alanda, tanınmış tanımamış binlerce insan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Etiket Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.
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