Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversitenin rektör atamasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversitenin rektör atamasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut'u, İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'yi, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Güzel'i atamışlardır" denildi.

(Caner Ünver / İHA)